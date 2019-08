Neo-Eisimeileachd

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Làbarach Albannach, Iain Moireach, gun do chuir an Seansalair Dùbhlannach, John McDonnell, fìor iongnadh airsan le a bheachd nach cuireadh Riaghaltas Làbarach an aghaidh referendum eile air neo-eisimeileachd na h-Alba. Thuirt Mgr Moireach gu bheil, a h-uile turas a thig ball beinge-aghaidh nan Làbarach a dh'Alba, iad a' dearbhadh cion-tuigse air cùisean bun-reachd na h-Alba agus seasamh a' phàrtaidh. Thuirt Mgr Moireach gur e poileasaidh shoilleir a' Phàrtaidh Làbaraich an Alba, agus manifesto a' phàrtaidh airson na Rìoghachd Aonaichte, nach eil iad ag iarraidh referendum eile. Thuirt esan gum biodh e fìor dhona do dh'eaconomaidh na h-Alba, agus nach leigear a leas ach coimhead air na tha a' tachairt le Brexit airson dearbhadh air sin.

Brexit

Tha gnìomhachas a' bhìdhe ann am Breatainn ag iarraidh air an Riaghaltas faochadh a thoirt dhaibh o riaghailtean farpais air eagal 's gur e Brexit gun aonta a bhios ann. Tha an gnìomhachas ag ràdh gum feum co-obrachadh a bhith eadar companaidhean airson diofar sheòrsaichean bìdhe a chumail ris an dùthaich. Tha na riaghailtean a th' ann a' casg chompanaidhean bho a bhith a' bruidhinn ri chèile mu phrìsean, no a bhith ag innse cò às a tha iad a' toirt a' bhìdh.

BA

Tha maill mhòr air luchd-siubhail Bhritish Airways an dèidh trioblaid le siostam clàraidh na companaidh aig na puirt-adhair. Thuirt BA gum faod luchd-siubhail air an deach maill an-diugh air seirbheis ghoirid turas an asgaidh air là eile a chur air dòigh airson seirbheisean a' falbh à Heathrow, Gatwick agus London City. Tha BA a' toirt comhairle air luchd-siubhail fiosrachadh fhaighinn bho làrach-lìn na companaidh, ba.com.

Tuiltean

Thug uisge trom an-raoir agus tràth sa mhadainn an-diugh buaidh air mòran den Ghàidhealtachd. Dhùin maoim-slèibhe an rathad eadar Dùrais agus Foithir air taobh a deas Loch Nis. Bha an seòmar-feitheimh aig Ionad Tubaiste is Èiginn Ospadail an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis dùinte airson ùine le tuil, agus dh'fhàg drèanaichean stobte uisge domhain a' laighe air Rathad Chùil Daothail, Seann Rathad Pheairt agus Rathad Lagain ann an Inbhir Nis.

Prìsean Cumhachd

Thuirt Ofgem gum bi mu 15m de luchd-cleachdaidh a' faighinn gas agus dealain nas saoire na bha iad le atharrachadh ann an structar nam prìsean. Bidh cunntas bliadhlail mu £70 nas lugha sa chumantas, leis gu bheil cumhachd nas saoire air a' mhargaidh bhunaidich.

Tubaist Mhairbhteach

Tha poilis air a' Ghàidhealtachd ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaist anns an do chaill fear air baidhseagail a bheatha. Bhuail am baidhseagail agus làraidh na chèile air a' Bhlàr Mhòr anns a' Ghearasdan, mu 7:30f an-raoir. Chaidh duine a bha 33 bliadhna de dh'aois a mharbhadh. Bha an rathad dùinte airson uairean de thìde fhad 's a bha rannsachadh ann.