Tha coig bliadhna fichead ann an t-seachdainsa bho chluich Caley Thistle Inbhir Nis a' chiad gheàm farpaiseach aca. Eadar a nochd agus oidhche Haoine, tha sinne a toirt sùil air ais air eachdraidh òg an sgioba. An toiseach, tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan, a beachdachadh air toiseach tòiseachaidh connspaideach a chluba...