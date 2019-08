Image copyright SNH - Lorne Gill Image caption Geòidh ann am pailteas an Arcaibh

Gheibhear feòil gheòidh à Arcaibh a-nis ri ceannach air feadh Alba.

Thug Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) an cead do Phròiseict nan Gèadh Glas Ionadail an Arcaibh airson an fheòil a chrèic air feadh na d`uthcha airson trì mìosan.

Thuige seo bha cead aig buidhnean ionadail ann an Uibhist, ann an Leòdhas, sna Hearradh, an Colla, an Tiriodh, a bharrachd air Arcaibh, an fheòil a chreic san sgìre aca fhèin.

Seo as dèidh sgeamaichean a chaidh a ruith anns na h-Eileanan a dhearbh gun tig call air àireamhan nan gèadh gun mòran diofar a dhèanamh air na th' ann dhiubh uile gu lèir.

Chan eil dìon sònraichte ann dha na geòidh, oir chan eil na h-àireamhan dhiubh ann an cunnart sam bith.

Cothrom

Ach sa phròiseict pìleat a tha seo, a ruitheas bho thoiseach an Lùnasdail gu deireadh an Damhair, gheibh an fheadhainn a tha an-sàs ann ann an Arcaibh an cothrom am bathair a chreic nas fharsainge.

Tha seo le aonta bhon Choimisean Eòrpach an fheòil a chreic air feadh Alba.

Prìomh amas an sgeama 's e a bhith a' brosnachadh ghnìomhachasan a bhith a' crèic bathair ùir ionadaol agus biadh na ràithe.

Tha an sgeama san fharsaingeachd air a bhith a' coimhead air àireamhan nan gèadh anns na h-Eileanan a lùghdachadh anns na sgìrean far am ib iad a' dèanamh millidh air bàrr.

"Tha geòidh fhiadhaich nam pàirt cudthromach de nàdair na h-Alba ach tha an t-àrdachadh anns na h-aireamhan dhiubh air a bhith na dhùbhlan do chroitearan agus do thuathanaich", thuirt Claudia Rowse, Neach-Manadsair an Stòrais Nàdarra aig SNH.

Bathar

"Faodaidh a-nis iadsan dha bheil e ceadaichte an fheòil a chreic air an eilean an cothrom fhaighinn am margaidh a leudachadh airson am bathair, agus faodaidh daoine air feadh Alba gèadh fheuchainn dhaibh p'fhèin.

"'S e ar n-amas a bhith a' toirt cothrom do thuathanaich is do chroitearan dìon a dhèanamh air an cuid bàrr le bhith a' toirt cead dhaibh smachd a chumail air àireamhan nan gèadh agus an fheòil a chreic airson prothaid," thuirt i.

Tha SNH ag obair air rèiteach airson ùine nas fhaide a chuir air dòigh far am bi e ceadaichte feòill-gheòidh a chreic air feadh Alba, agus aig an aon àm a bhith a' glèidheadh àireamh a tha fallain, seasmhach dhiubh.

Fo Achd nam Fiadh-Bheatha agus na Dùthcha 1981 chan eil e ceadaichte do dhuine gèadh a mharbhadh gun chead.