Chaidh Fèill Àiteachais ann t-Sàilean ann am Muile a chumail an t-seachdain seo.

Tha an fhèill a' toirt cothrom do dh'òigridh à Muile agus às a Mhoirbheirne aig a bheil ùidh ann an obair an àiteachais tighinn còmhla mar a tha Seonaidh MacCoinnich a-nise ag aithris.