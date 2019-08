Obair creige air seach-rathad an t-Sròim a' tòiseachadh san t-Sultain

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd Image caption Dh'fhosgail an seach-rathad ann an 1970 agus tha e air a bhith dùinte iomadach turas le maoimtean-slèibhe a' tuiteam sìos air.

Tòisichidh obair a-rithist air a' chreig os cionn seach-rathad an t-Sròim air an 9mh den t-Sultain.

Thug Comhairle na Gàidhealtachd cùmhnant seachad airson na h-obrach gu Geo-Rope Ltd airson lìn a chur tarsainn cuid de na leacan as miosa os cionn an rathaid.

Bidh an obair a' dol air adhart chun an 3mh den t-Samhain, agus tron ùine sin, thèid an rathad a dhùnadh tron oidhche eadar Àird Arbha agus siar air Atadal.

Gheibh trafaig troimhe tron latha, ach bi maill air draibhearan.

Dh'fhosgail an rathad ann an 1970

Feumar an rathad a dhùnadh gu tur do charbadan, luchd-baidhseagal, agus luchd-coiseachd air an deireadh sheachdain, 14/15mh den t-Sultain agus iad an dùil obair mhòr a dhèanamh air a' chreig.

Cosgaidh an obair seo £1.9m not, agus thèid £0.8m eile a chosg an ath-bhliadhna air pìosan eile de na creagan, airson an rathad a dhèanamh nas sàbhailte.

Thuirt àrd innleadair Comhairle na Gàidhealtachd, Garry Mac a' Ghobhainn, gu bheil an obair riatanach airson sàbhailteachd luchd-siubhail, agus tha'd an dòchas nach bi cus maill air daoine.

Tha an A890 air a bhith dùinte iomadach turas thairis air na bliadhnaichean a chaidh seachad, le maoimtean-slèibhe a' tuiteam air an rathad mhòr.