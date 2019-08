ICT is Morton an Cupa Dùbhlan na h-Alba

Image copyright SNS

Chaidh Caley Thistle Inbhir Nis a thaghadh an aghaidh Morton san treas chuairt de Chupa Dùbhlan na h-Alba.

'S ann an Inbhir Nis a bhios an geama air deireadh-seachdain an 7mh den t-Sultain.

Bidh sgioba Ghrianaig ann an Inbhir Nis san lìog an t-seachdain ron sin cuideachd.

Tha Caley Thistle air Cupa Dùbhlan na h-Alba a thogail dà thuras roimhe, mu dheireadh ann an 2018.

'S iad Ross County a bhuannaich an fharpais an-uiridh.