Tha Buidhean Taigheadais Loch-Aillse 's an Eilein Sgitheanaich gu bhith a' cur litrichean a-mach a dh'aithghearr a' toirt rabhaidh do dhaoine a tha a' leigeil sheòmraichean sna taighean sòisealta aca a-mach air màl do luchd-turais tro leithid AirBnB.

Tha cuid a' leigeil nan taighean sòisealta gu lèir aca a-mach.

Seo Alasdair MacLeòid.