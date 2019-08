Ro-innleachd "cheart" a dhìth airson na Gàidhlig

Tha a' bhuidheann iomairt Ghàidhlig "Misneachd" air ceist a thogail mu na briathran dòchasach a thàinig à coinneimh eadar an Riaghaltas agus buidhnean poblach Gàidhlig Dimàirt.

A rèir Misneachd, bha briathran air an cleachdadh gun tuigse, agus dh'fhàg iad air Bòrd na Gàidhlig nach eil ro-innleachd aca airson an cànan a bhrosnachadh am measg theaghlaichean.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne, mhol fear-labhairt Misneachd, Màrtainn Mac a' Bhàilidh, gum bu chòir tòrr a bharrachd taice a bhith ann 'son teaghlaichean agus gu bheil sin a' ciallachadh barrachd airgid.

"Tha e gu math doirbh clann a thogail le mion-chànan sam bith, chan e dìreach rud sìmplidh a th' ann.

"Tha feum air goireasan, is taic-airgid do theaghlaichean agus comhairle air na diofar cheumanan a th' ann 's mar a tha clann a' diùltadh mion-chànain, dè nì thu an uairsin?

"Ma tha an t-airgead ceangailte ri sgeama agus goireasan, agus mar a tha Misneachd ag iarraidh, oifigearan coimhearsnachd a bhiodh a' tadhal air na daoine seo, a' brosnachadh cheangalan eadar an fheadhainn a tha a' cleachdadh Gàidhlig a-staigh, gus am bi iad mar phàirt de choimhearsnachd cheart, agus sin a' phuing a tha sinn a' togail air," thuirt e.

Thuirt ball de Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Caimbeul Dimàirt gum feum gach buidheann Gàidhlig obrachadh còmhla airson Gàidhlig taobh a-staigh na dachaigh a bhrosnachadh.

Thuirt Mgr Caimbeul gun robh fòcas aca air mar a tha a' Ghàidhlig aig ìre na coimhearsnachd cho cudromach ann an caochladh dhòighean, a thaobh a bhith a' labhairt a' chànain ann an seagh làitheil - anns na dachaighean, anns na cosnaidhean agus anns na coimhearsnachdan fhèin.

Tha saoghal ùr didseatach a' toirt chothroman, thuirt e, a thaobh luchd-ionnsachaidh, a thaobh craolaidh agus a thaobh a bhith a' dlùthachadh coimhearsnachd na Gàidhlig

Coimhearsnachd

Thog Mgr Mac a' Bhàilidh ceist mun fhacal 'coimhearsnachd' 's mar a tha daoine ga chleachdadh airson cuideigin air Facebook no na meadhanan sòisealta air nach do thachair iad riamh.

"Tha coimhearsnachd fhiosaigeach ann de luchd-labhairt a tha a' fuireach san aon àite, agus tha lìonra ann cuideachd de luchd-labhairt sgaipte a thig còmhla ann an cò-theacsa sònraichte, agus chan ionnan sin idir, agus airson cànan a bhith beò, 's e coimhearsnachdan a tha a' toirt seachad cànain do dh'àireamhean gu leòr de dhaoine gus am bi an ath-ghinealach ann.

"Ma tha dìreach lìonra air Facebook no na meadhanan sòisealta agus na bailtean, a tha a' crochadh gu tur air luchd-ionnsachaidh a tha a' nochdadh ùidh sa chànan, agus air sgoilearan, tha fios againn bho rannsachadh a chaidh a dhèanamh mar tha air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig san fharsaingeachd, a' mhòr-chuid, tha iad a' tighinn a-mach às na sgoiltean 's chan eil bogadh gu leòr aca gus a bhith fileanta sa chànan dha-rìribh, 's chan eil adhbhar aca a bhith a' cleachdadh Gàidhlig aon uair 's gum fàg iad an sgoil," thuirt e.