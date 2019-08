Taigh-òsta fo shealbh na coimhearsnachd

Shoirbhich le muinntir a' Ghairt Mhòir ann an Siorrachd Shruighlea an-diugh - agus iad air taigh-òsta eachdraidheil anns a' bhaile a ghabhail os làimhe.

Tha seo a' leantainn air iomairtean eile dha sheòrsa sa bhaile thairis air na bliadhnaichean a dh'fhalbh.

Gu h-iongantach bhuineadh Oighreachd a' Ghairt Mhòir aig aon àm do R.B. Cunninghame Graham - fear aig an robh àite mòr ann an ceist an fhearainn aig toiseach na ficheadamh linn.

Tha an aithris seo aig Niall Bartlett.