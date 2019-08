Cupa MhicAmhlaidh le Ceann a' Ghiuthsaich

Ghabh Ceann a' Ghiuthsaich ceum mòr air adhart is iad a' togail duais aig àrd-ìre 'son a' chiad turas bho 2014.

B' e 3-2 a bh' ann dhaibh ann an cuairt dheireannach Chupa MhicAmhlaidh an aghaidh Camanachd an Òbain.

Chaidh Ceann a' Ghiuthsaich air thoiseach, Savio Genini a' cruthachadh rùm dhaibh fhèin is a' drilleadh a' bhuill dhan lìon.

Bha a' ghaoth air cùl sgioba an Òbain sa chiad leth is fhreagair iad le tadhail bho astar bho Scott Mac a' Mhaoilein is Daniel Camshron.

B' e 2-1 a bh' ann aig letheach slighe.

Bha cùisean teann san dàrna leth is Scott Mac a' Mhaoilein fortanach fuireach air a' phàirc às dèidh dha leum air casan Sheumais Falconer.

Car

Thionndaidh an geama goirid às dèidh sin. Bha leth chothrom aig an Òban nach do ghabh iad, is Ceann a' Ghiuthsaich a' briseadh aig astar is Falconer a' lasadh a' bhuill dhan lìon.

Bha làmh an uachdair aig Ceann a' Ghiuthsaich a-nise, is chuir Ruairidh MacAnndrais an tadhal a bhuannaich an cupa dhaibh le 13 mionaidean air fhàgail.

Tha Ceann a' Ghiuthsaich air ais am measg nan duaisean, is dòchas aca fhathast a' Prìomh Lìog a bhuannachadh cuideachd mus bi an seusan seachad.

Chan eil seusan Camanachd an Òbain seachad idir nas motha, is cuairt dheireannach Chupa na Camanachd fhathast ri thighinn is cothrom aca air an lìog cuideachd.

Chaidh Lòbhat gu mullach na Prìomh Lìge air an deireadh-sheachdain nuair a rinn iad an gnothach 2-0 air Cill Mhàillidh.

Ged a tha iad aig bàrr na lìge ge-tà, tha e ao-coltach gum faigh Lòbhat an làmhan air an duais is gun ach trì geamaichean air fhàgail aca.

Sìos

Tha Bàile Ùr an t-Slèibh gu mòr san rèis is neartaich iadsan an suidheachadh aca le pronnadh 7-2 a thoirt air Cabair Fèidh.

Tha Caol Bhòid fhathast le cothrom cuideachd, ged a bha feum aca air tadhal anns na diogan mu dheireadh bho Scott Dòmhnallach gus a' chùis a dhèanamh air Loch Abar 4-3.

Tha sin cuideachd a' fàgail nan Abrach fhèin ceum nas fhaisge air àite sa Phrìomh Lìog a chall.

San Lìog Nàiseanta, bhuannaich an Gearasdan a-rithist is ghluais GMA dhan dàrna àite às dèidh dhaibh buannachadh 3-0 sa Mhanachainn.

Tha na Sgitheanaich air an tòir is shoirbhich leothasan 5-0 ann an Eilean Bhòid Disathairne.

Cha robh cus a' dol ann an iomain nam ban air an deireadh-sheachdain, ach san Lìog Nàiseanta rinn GMA an gnothach 1-0 air Gleann Urchadain is chaidh Àird nam Murchan a sgiùrsadh 12-1 le Srath Spè.