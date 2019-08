Aon neach marbh an tubaist air Ghàidhealtachd

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist air an A830 mu 12.45f.

Chaidh aon neach a mharbhadh agus còignear a leòn ann an tubaist rathaid eadar an Gearasdan agus Malaig feasgar Diluain.

Chaidh an rathad, an A830, a dhùnadh mu 4 mìle chun an iar air a' Ghearasdan, air taobh tuath Loch Iall.

Bha còignear eile air an goirteachadh san tubaist agus chaidh aon duine aca a thoirt le heileacoptair do dh'Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Chaidh an ceathrar eile a thoirt do dh'Ospadal a' Bhelford anns a' Ghearsadan, s tha dùil nach eil am beatha ann an cunnart.

Heileacoptair

Thàinig ceithir caraban còmhla san tubaist aig an Fhasadh Feàrna mu cheithear mìle gu siar air a'Ghearasdan mu 12:45f.

Thuirt na poileas gun robh Audi dearg, Subaru dubh, Renault Clio geal, Ford glas agus cuideachd bhana ghorm a bha ann an àite pàrcaidh aig oir an rathaid san tubaist.

Chaidh ceithir carabadan eiridinn agus dà heileacoptair a ghairm.

Thugadh aon neach gu Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis agus chaidh an còrr a thoirt gu ospadal sa Ghearsadan.

Tha Poileas Alba airson is gun tig duine sam bith a chunnaic an tubaist neo na càraichean ron an tubaist thuca, gu h-àraid ma tha bhidio dashcam aca.