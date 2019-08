Oidhirp ùr stiùiriche Stòras Uibhist a chur às a dhreuchd

Image caption Bhòt còignear de na seachd stiùirichean airson a' ghluasaid seo às dèidh do Mhgr Mac'IlleMhaoil, a bha na chathraiche fad bhliadhnaichean, diùltadh a dhreuchd fhàgail.

Tha Stòras Uibhist a' dèanamh oidhirp eile air Aonghas Mac'IlleMhaoil a chur às a dhreuchd mar stiùiriche.

Tha Sealladh na Beinne Mòire, a' chompanaidh a tha a' ruith Stòras Uibhist, air coinneamh a ghairm air an 19mh den ath mhìos.

Bhòt còignear de na seachd stiùirichean airson a' ghluasaid seo às dèidh do Mhgr Mac'IlleMhaoil, a bha na chathraiche fad bhliadhnaichean, diùltadh a dhreuchd fhàgail.

Chan eil am brath mun choinneimh a' toirt iomradh neo fiosrachadh mionaideach sam bith mu carson a chaidh iarraidh air Maighstear Mac'IlleMhaoil a dhreuchd a leigeil dheth.

Thèid a' choinneamh a chumail air an 19mh den t-Sultain, ann am Baile Mhanaich, far am bi am fiosrachadh air fad ga thoirt seachad.

Ath-sgrùdadh

Thathar a' tuigsinn gun do dh'iarr Bòrd Sealladh na Beinne Mòire ath-sgrùdadh barrantais a dhèanamh, agus gu bheil sin a-nis air a choilionadh, agus gun d'fhuair am bòrd aithisg air na thàinig às a sin.

Tha dùil gu bheil an aithisg ag innse nach d'fhuairear fianais sam bith gun d'rinneadh mì-fheum de mhaoinean airgid, no gun robh càil a-mach às an àbhaist sna cunntasan ionmhais.

Ach tha am BBC a'tuigsinn gu bheil an aithisg a' togail ceist mu chuspairean eile, na lùib cion-stiùiridh air maoinean solair agus cion-conaltraidh leis a' bhòrd air fad.

Tha sinn cuideachd a' tuigsinn gu bheil Mgr Mac'IlleMhaoil a' maoidheadh a dhol gu lagh airson stad a chur air an aithisg seo a bhith air a sgaoileadh.

Chan e seo a' chiad oidhirp Mgr Mac'IlleMhaoil a chur far a' bhùird.

Coinneamh èiginneach

Anns a' Chèitean an-uiridh, nuair a bha Aonghas Mac'IlleMhaoil na chathraiche air Sealladh na Beinne Mòire, chaidh coinneamh èiginneach a ghairm às dèidh ghearainean bho chuid de stiùirichean nach robh iad a' faighinn fiosrachaidh mu dè a bha a' dol anns na companaidhean aig a' bhuidhinn.

Ron choinneimh sin, bha iomairt ann Maighstir Mac'IlleMhaoil a chur às a dhreuchd, ach cha deach leis a sin.

An uairsin, san Dàmhair an-uiridh, às dèidh do bhùill ùra a bhith air an taghadh as t-samhradh, agus cathraiche ùr os cionn a' bhùird, chaidh a chur as a dhreuchd re-ùine.

Ach cha do mhair sin fada, agus anns a' Ghiblean am-bliadhna dhearbh ceannard na buidhne gun do phàigh iad cuid de na cosgaisean a thànaig air Aonghas Mac'IlleMhaoi air sàilleabh sin.