Brexit

Thuirt cathraiche a' Phàrtaidh Thòraidhich, Seumas Cleverly, gum feum an t-Aonadh Eòrpach a bhith nas sùbailte air cùl-stad na h-Èireann, an innleachd airson crìoch chruaidh a sheachnadh an dèidh Bhrexit. Sgrìobh Boris Johnson dhan EU ag iarraidh cur às dhan phlana airson cùl-stad, ach thuirt Taoiseach na h-Èireann nach eil a' cheist fosgailte gu deasbad. Thuirt Mgr Cleverly mura gèill an EU, gum falbh an Rìoghachd Aonaichte air an là mu dheireadh den Dàmhair ge bith dè thachras.

Reamhrachd

Chuir fichead cathranas slàinte litir gu Prìomh Mhinister na h-Alba, Nicola Sturgeon, ag iarraidh oirre dèiligeadh ri reamhrachd agus iad ag ràdh gu bheil èiginn slàinte ann. Tha Caidreachas Reamhrachd na h-Alba, buidheann anns a bheil dotairean, eòlaichean slàinte agus cathranas, ag iarraidh laghan a' cur casg air sanasan a' tabhann prìs nas saoire air biadh anns a bheil tòrr salainn agus siucair. Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad a' toirt prìomh àite do dhèiligeadh ri reamhrachd mar thrioblaid slàinte. Ach tha Caidreachas Bìdh agus Dibhe na h-Alba ag ràdh nach eil fianais sam bith ann gu bheil casg den t-seòrsa sin air sanasan a' fàgail dhaoine nas caoile.

Murt

Chaidh fear, 20, mu choinneimh na cùirte fo chasaid mu mhurt an oifigeir phoileis, Anndra Harper, a chaidh a tharrrang fo charbad nuair a bha e a' rannsacadh mèirle an t-seachdain seo chaidh. Thuirt luchd-lagh do Jed Foster gu bheil e a' dol às àicheadh. Thèid e mu choinneimh Cùirt a' Chrùin ann an Reading a-rithist a-màireach.

Stòras Uibhist

Tha Stòras Uibhist a' dèanamh oidhirp eile air Aonghas MacIlleMhaoil a chur às a dhreuchd mar stiùiriche. Tha Sealladh na Beinne Mòire, a' chompanaidh a tha a' ruith Stòras Uibhist, air coinneamh a ghairm air an 19mh den ath-mhìos. Bhòt còignear de na seachd stiùirichean airson a ghluasaid seo an dèidh do Mhgr MacIlleMhaoil, a bha na chathraiche fad bhliadhnaichean, diùltadh a dhreuchd fhàgail.

5G

Tha feadhainn de na pàrantan a' toirt an cuid cloinne a-mach à sgoil air Eilean Stronsaigh ann an Aracaibh agus iad a' gearan mu chrann 5G a chaidh a chur suas air an togalach. Thug aon chàraid an teaghlach a-mach às an sgoil ro shaor-laithean an t-samhraidh agus dragh orra mu chunnart do shlàinte. Tha a-niste teaghlach eile, anns a bheil sianar cloinne, gan cumail far na sgoile.