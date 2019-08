Dh'ainmich coidse sgioba rugbaidh na h-Alba, Gregor Townsend, an sgioba aige a thèid an aghaidh na Frainge air an deireadh-sheachdain.

Tha Alba a' cùr fàilte air na Fraingich gu Murrayfield Disthairne ann an geama ullachaidh airson Cupa na Cruinne.

'S e sgioba gu tur eadar-dhealaichte a bhios ann an t-seachdain seo, le 14 atharrachaidhean a' tighinn air an sgioba aige.