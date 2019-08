Brexit

Tha Boris Johnson anns an Fhraing an-diugh a' deasbad Bhrexit leis a' Cheann-Suidhe Macron. Bha am Prìomhaire anns a' Ghearmailt an-dè far an tuirt an Seansalair, Angela Merkel, ris gu bheil 30 là aige a-niste fuasgladh fhaighinn air ceist cùl-stad na h-Èireann.

Èirinn a Tuath

Thuirt Àrd-Chonstabal Phoileas Èireann a Tuath, Simon Byrne, gu bheil an casg air fèin-riaghladh airson còrr is dà bhliadhna a' toirt droch bhuaidh air an t-seirbheis. Thuirt e gur ann air na Poilis a tha e a' dìoladh gu bheil e a' faileachadh air buidhnean eile an obair a dhèanamh mar a bu chòir.

An t-Ath Leathann

Tha dòchas ann gum bi bun-sgoil ùr anns an Ath Leathann an ceann dà bhliadhna. Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' coinneachadh an-diugh a dheasbad tagradh airson taic-airgid bho phrògram nan sgoiltean ùra aig Riaghaltas na h-Alba. Tha sgoil ùr ann am Baile Dhùthaich aig mullach liosta na Comhairle, agus sgoil ùr anns an Ath Leathann anns an dàrna àite. Tha dragh is gearan air a bhith ann bho chionn fhada mu bhuaidh droch staid Sgoil an Ath Leathainn air slàinte chloinne agus thidsearan.

Siostam a' Cheartais

Tha aithisg ùr ag ràdh gu bheil siostam a' cheartais an Alba gu math tric a' trèigsinn fheadhainn a nì gearain air ionnsaighean drabasta. Tha an aithisg bhon Ionad-Rannsachaidh airson Eucoir agus Ceartais ag ràdh gu bheil an dòigh sa bheileas a' dèiligeadh ri cùisean, bho rannsachadh nam Poileas gu na cùirtean, a' fàgail fheadhainn a dh'fhulaing a' faireachadh nach eil smachd sam bith aca fhèin air na tha a' tachairt. Dh'aidich Rùnaire a' Cheartais, Humza Yousaf, gum faodadh barrachd truais a bhith aig an t-siostam ri feadhainn a dh'fhulaing.

Ryanair

Tha mu 200 de phìleatan Ryanair anns an Rìoghachd Aonaichte air stailc an-diugh 's iad a' gearain mu am pàigheadh agus cùmhnantan obrach. Tha Ryanair a' gealltainn gum bi na seirbheisean aca a' siubhal an-diugh gun cus maill.

Fracadh

Chaidh casg air fracadh faisg air Blackpool an dèidh na crith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh san sgìre sin riamh. Thuirt a' chompanaidh Cuadrilla nach do thòisich ach a' tolladh an sin a-rithist bho chionn beagan is seachdain, gun robh a' chrith, a chaidh a chlàradh aig 1.5 fada ro bheag airson cron a dhèanamh.