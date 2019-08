Làrach ga mholadh 'son sgoil Ghàidhlig ùr

Chuir pàrantan ann an Glaschu fàilte air an naidheachd gu bheil a h-uile coltas ann gur ann air taobh sear a' bhaile a' bhiodh an ceathramh sgoil Ghaidhlig 'sa bhaile.

Dhearbh Cathraiche an Fhoghlaim aig Comhairle Baile Ghlaschu, Chris Coineagan, gu bheil iad a sealltainn air làrach anns a' Chalton, 's e ag ràdh gu bheil e cudromach gum bi cothrom aig clann anns gach ceàrnaidh den bhaile air foghlam tro mheadhan a' chanain.

Tha Ruaraidh MacÌomhair ag aithris.