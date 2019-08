Tha eòlaichean den bheachd gun deach clach Chruithneach a chaidh a lorg ann an Inbhir Pheofharain a ghràbhaladh bho chionn còrr is mìle bliadhna.

Chaidh a' chlach a togail as an talamh le Comunn Arc-Eolais Chinn a Tuath na h-Alba, agus tha i an drasta ann an Dun Èideann far an tèid barrachd rannsachaidh a dheanamh oirre.

Tha barrachd aig Anndra MacFhionghain.