Tha muinntir Baile Fhlòdaigearraidh a' cur litir gu Comhairle na Gàidhealtachd a' cur an-aghaidh thuathanas-èisg a bhiodh far chosta a' bhaile ann an ear-thuath an Eilein Sgitheanaich.

Tha co-chomhairle ga cumail an-dràsta leis a Chomhairle agus a' chompanaidh Organic Sea Harvest a' sireadh cead-planaidh airson dà thuathanas-èisg ùr far chosta an Eilein.