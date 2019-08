Brexit

Tha ceannardan nam pàrtaidhean dùbhlannach ann an Westminster a' coinneachadh a dheasbad ciamar a chuireadh iad stad air Brexit gun aonta. 'S e Ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, a chuir a choinneamh air dòigh, agus e ag iarraidh bhòt cion-earbsa ann an riaghaltas Bhoris Johnson an ath-sheachdain nuair a thilleas na buill-phàrlamaid bho shaor-làithean an t-samhraidh. Tha feadhainn de na pàrtaidhean, agus Tòraidhean a th' airson fuireach anns an Aonadh Eòrpach teagmhach mun phlana airson bhòt cion-earbsa agus Mgr Corbyn a chur na Phrìomhaire eadar-amail.

Johnson&Johnson

Chuir britheamh ann an Stàit Oklahoma càin còrr is $0.5bn air a' chompanaidh Johnson&Johnson airson am pàirt ann an trioblaid mhòir le drugaichean opioid. Thog an stàit cùis-lagha 's iad a' cumail a-mach nach do rinn a' chompanaidh follaiseach gun robh cunnart ann gum biodh na drugaichean cruaidh a' faighinn grèim air euslaintich. Tha Johnson&Johnson ag ullachadh airson tagradh an aghaidh binn na stàite.

Scolpaig

Tha feadhainn nach eil ag iarraidh port-fànais ann an Uibhist a Tuath a' cumail a-mach gu bheil iad a' fulang maoidheadh agus burraidheachd. Tha buidheann air a bheil Buidheann Glèidhteachais Uibhist a Tuath ag ràdh gu bheil an t-eagal air daoine bruidhinn a-mach gu poblach na aghaidh. Ach tha feadhainn anns a' choimhearsnachd a' faighneachd a thaobh cò iad sa bhuidhinn sin, agus an iomairt air an eadar-lìon ag amas air stad a chur air na planaichean airson port-fànais.

Dùn Èideann

Tha Comann nam Pàrant ann an Dùn Èideann a' cur rannsachaidh air dòigh 's iad a' ceasnachadh an e làrach air a roinn le sgoil eile a b' fheàrr airson àrd-sgoil Ghàidhlig ùir sa bhaile. Dh'innis Comhairle Baile Dhùn Èideann do phàrantan aig coinneimh an-raoir gur e sin an roghainn as coltaiche taic-airgid fhaighinn. Thuirt a' chomhairle gur e dà sgoil fa-leth a bhiodh air làrach sam bith, ach iad a' roinn cuid de na goireasan eatorra. Tha dragh air mòran de na pàrantan ge-tà, mun bhuaidh a bheireadh sgoil Bheurla air an aon làraich air bogadh anns a' Ghàidhlig.

Sròn an t-Sìthein

Tha bun-sgoil ùr Shròn an t-Sìthein a' fosgladh gu h-oifigeil an-diugh. Thog a' choimhearsnachd fhèin an t-airgead airson na sgoile an dèidh dhaibh cur an aghaidh nam planaichean a bh' aig Comhairle na Gàidhealtachd airson na sgoile a bh' ann. Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, a' dèanamh an fhosglaidh oifigeil.