Cothrom caillte aig NHS na Gàidhealtachd

Bha cothrom aig Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd dèiligeadh ri casaidean de bhurraidheachd o chionn dà bhliadhna, ach dh'fhaillich orra leis nach do rinn buill a' bhùird an obair aca mar a bu chòir, a rèir aonadh an GMB.

Tha an naidheachd a' tighinn agus tuilleadh chasaidean de bhurraidheachd ann.

Sheall rannsachadh Iain Sturrock QC gun robh cultar de dh'eagal, maoidheadh agus dol-a-mach mì-iomchaidh aig Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd fad bhliadhnaichean.

Tha e air tighinn am bàrr gun robh cothrom aig a' bhòrd dèiligeadh ri casaidean de bhurraidheachd o chionn beagan bhliadhnaichean.

Ach chuir cuid de stiùirichean a' bhùird stad air sin, agus iad ag ràdh gun robh làn-earbsa aca anns na ceannardan.

Bha na dotairean, a dh'innis gu poblach sa chiad àite gun robh burraidheachd a' dol aig NHS na Gàidhealtachd, riamh ag iarriadh gum fàgadh a h-uile duine a bh' air a' bhòrd aig an àm an dreuchd.

Tha Gabhainn Mac a' Ghobhainn bho aonadh an GMB a-niste a' cur na ceist co-dhiù thàinig atharrachadh ann an da-rìribh air Bòrd na Slàinte agus an dòigh anns a bheil iad ag obair.

Ann am brath naidheachd, thuirt tà-labhairt bhon bhòrd gu bheil iad ag obair gu cruaidh gus cultar obrach Bhòrd na Slàinte atharrachadh.