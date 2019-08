Dùnadh na Pàrlamaid

Iarraidh an Riaghaltas air a' Bhàn-righinn a' Phàrlamaid a dhùnadh goirid an dèidh dha na buill tilleadh a Westminster tràth air an ath-mhìos, 's beagan sheachdainnean mus bheil ceann-là Bhrexit ann. Tha sin a' ciallachadh gur dòcha nach bi ùine gu leòr aig buill laghan ùra a stèidheachadh a chuireadh stad air Brexit gun aonta. Chaidh am Prìomhaire Boris Johnson às àicheadh gu bheil esan a' cur casg air Buill-Phàrlamaid bho a bhith a' deasbad na cùise. Thuirt am Pàrtaidh Làbarach ge-tà, gun do rinn seo dìmeas sgainnealach air deamocrasaidh, agus thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gur e droch là a th' ann do dheamocrasaidh mura dèan Buill-Phàrlamaid rudeigin an ath-sheachdain airson stad a chur air.

Taghadh Coitcheann

Agus tha fathannan ann gu bheil taghadh coitcheann nas fhaisge, le dearbhadh gun tig fiosrachadh nas tràithe na bha dùil air plana an Riaghaltais airson cosgaisean air seirbheisean poblach. Thuirt an Seansalair, Sajid Javid, gum bi tuilleadh airgid ann do sgoiltean, slàinte agus na Poilis.

Dàibhidh Cornock

Chaidh iarraidh air poilis ann an Thailand rannsachadh ceart a dhèanamh air bàs einnsinnìr Albannaich na dhachaigh fhèin. Fhuair bean Dhàibhidh Cornock, a bha 37 bliadhna de dh'aois, a chorp nan dachaigh ann an Koh Samui air an 2na là den Chèitean am-bliadhna. Bha ochd làithean ann mus deach rannsachadh an dèidh bàis iarraidh, agus mun àm sin bha an duslach cho breòite 's nach gabhadh innse dè thug bàs dha. Thuirt Oifis nan Dùthchannan Cèine gu bheil iad air a' chùis a thoirt gu aire Interpol, agus nam Poileas ann an Thailand.

An t-Urr. Aonghas Mac a' Ghobhainn

Chaochaill an t-Urr. Aonghas Mac a' Ghobhainn, a bha ainmeil airson na strì a rinn e an aghaidh aiseagan air an t-Sàbaid. Thàinig e gu aire mhòir ann an 1965 nuair a laigh e fhèin agus feadhainn eile air a' chidhe ann an Caol Àcainn airson stad a chur air carbadan a thàinig far a' chiad aiseig air an t-Sàbaid dhan Eilean Sgitheanach. Aig an àm sin b' e ministear na h-Eaglaise Saoire ann an Snìosort anns an Eilean Sgitheanach. Bha e an uair sin na mhinistear air coithional Chrois ann an Leòdhas. Rugadh e ann am Baile a' Ghobhainn ann an Glaschu do phàrantan à Leòdhas, agus bha e ainmeil mar shearmonnaiche comasach a sheas beachdan traidiseanta na h-Eaglaise Saoire. O chionn 20 bliadhna, chaidh e chun na h-Eaglaise Saoire Clèirich. Bha Mgr Mac a' Ghobhainn 90 bliadhna de dh'aois. Dh'fhàg e banntrach, ceathrar chloinne agus oghaichean.

Bann-Leathann

Tha am bann-leathann as luaithe ann am Breatainn a-niste aig dhà de na h-Eileanan an Iar. Thuirt BT Openreach gu bheil an t-seirbheis aig a h-uile dachaigh, 113 uile gu lèir ann an Griomsaigh an Uibhist a Tuath, agus aig còrr is 200 dachaigh ann am Beàrnaraigh Leòdhais.