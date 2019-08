Cha tug mì-chinnt mu Bhrexit a' bhuaidh a bha dùil air prìs nan uan aig Margaidh-sprèidh Leòdhais agus na Hearadh an-diugh.

Bha prìsean - sa chomantas - an àirde timcheall air not gu leth an taca ris an aon àm an-uiridh.

Se Murchadh Moireach bhon a' Bhac a fhuair a' phrìs as fheàrr airson uan aig trì fichead not sa naoi.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.