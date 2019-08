Tha e aithnichte airson a' bhòichead agus nan taighean daithte a chunnaicear air a' phrògram telebhisean Balamory.

Ach tha Tobar Mhoire ann am Muile air cliù eile, ma se sin am facal ceart, a choisinn.

'S ann ann an sin a gheibhear an t-sràid às cas ann an Alba.

Agus 's i a tha cas aig 19.4 per cent.

Chuir sinn Seonaidh MacCoinnich gu Bràigh a' Mheadhain faic dè cho furasda sa bha e dhàsan a dìreadh.