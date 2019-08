An t-Urr. Aonghas Mac a' Ghobhainn air bàsachadh

Tha luaidh ga dhèanamh air fear de na ministearan às aithnichte air Ghàidhealtachd sna h-Eileanan.

Bha an t-Urramach Aonghas Mac a' Ghobhainn na mhinistear ann an Eaglais Shaor Chrois ann an Nis fad bhliadhnachan mòra.

Chuir e seachad a bhliadhnachan mu dheireadh san Eaglais Shaor Chlèirich.

Thàinig Mgr Mac a' Ghobhainn gu aire mhòran sna trì ficheadan agus e aig ceann strì a' cur an aghaidh sheirbheisean aiseig Sàbaid dhan Eilean Sgitheanach.

Chaochail e an-raoir aig 90. Tha Alasdair MacLeòid a' toirt sùil air ais a' bheatha.