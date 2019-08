Sgoil-àraich ùr do Shlèite

Thèid sgoil-àraich ùr a thogail ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich.

An dèidh co-luadair leis a' choimhearsnachd, dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gun tèid ionad ùr a thogail agus leudachadh cha mhòr a dhà uimhir a' tighinn air cùram ro-sgoile ann am 2020.

Thairis air a' bhliadhna a chaidh seachad, tha buidheann obrach air a bhith a' gabhail beachd air ciamar a ghabhas leudachadh agus leasachadh a thoirt air an t-seirbheis a tha sin aig Bun-Sgoil Shlèite.

Cho-dhùin Comhairle na Gàidhealtachd gur e ionad ùr freagairt na cùise.

Dh'innis iad gum biodh àite ann an dà chuid do chloinn le Beurla agus clann aig a bheil Gàidhlig.

Thuirt iad cuideachd gun tèid còrr air £300,000 a chur an dàrna toabh airson àite far an gabh càraichean fàgail a thogail .

Thuirt cathraiche Comataidh a' Chùraim, an Comh. Seonaidh Fionnlasdan, gun tug e ùine mhòr aonta a ruighinn air a' chùis, ach gu bheil e an dùil gur e ionad ùr an rud a b' fheàrr airson na coimhearsnachd.