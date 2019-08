Dùnadh na Pàrlamaid

Chuir Ceannard Thaigh nan Cumantan, Jacob Rees Mogg, dìon air co-dhùnadh Bhoris Johnson a' Phàrlamaid a dhùnadh airson còig seachdainnean mar rud a tha ceart agus a rèir na bun-reachd. Chaidh e às àicheadh cuideachd gur e oidhirp a th' ann air Brexit gun aonta a chur troimhe. Chuir am plana caothach air mòran ann an Westminster. Thuirt am Morair Kerslake, a bha na cheannard air an t-Seirbheis Chatharra, gur e "fìor dhroch riaghladh" a th' ann. Tha fear-labhairt nan Làbarach airson malairt eadar-nàiseanta, Barry Gardner, ag ràdh gu bheil an Riaghaltas ag innse bhreugan mun adhbhar airson casg na Pàrlamaid, agus thuirt e gun tèid na h-uimhir de Bhuill-Phàrlamaid Thòraidheach còmhla ris na pàrtaidhean eile an ath-sheachdain a dh'fheuchainn ri stad a chur air Brexit gun aonta.

Ruth Davidson

Tha dùil ri fios bho Ruth Davidson an-diugh gu bheil i a' fàgail a dreuchd mar cheannard air na Tòraidhean ann an Alba. Tha e coltach gu bheil i a' dèanamh sin air adhbharan pearsanta agus poileataigeach. Ach tha e coltach cuideachd gun tug an rud a rinn Boris Johnson an-dè na h-uimhir de bhuaidh air a co-dhùnadh falbh.

Neo-eisimeileachd do dh'Alba

Thuirt Jeremy Corbyn nach toireadh e cead do referendum neo-eisimeileachd Albannach ann am bliadhnaichean tràth de riaghaltas Làbarach. Ach thuirt an ceannard Làbarach, air turas a dh'Alba, nach cuireadh am pàrtaidh stad air bhòt eile nam biodh dearbhadh ann air iarrtas ùr airson sin. Thàinig a bheachd bhuaithe an dèidh eas-aonta sna Làbaraich a thaobh an cuireadh riaghaltas Làbarach air an Rìoghachd Aonaichte stad air referendum eile. Bha Mgr Corbyn ann an Dùn Phàrlainn a' bruidhinn ri muinntir na sgìre sin mun teine a rinn sgrios air Àrd-Sgoil Woodmill anns a' bhaile.

Dotairean-Teaghlaich

Chuir dotairean fàilte air beachd Bhuidheann Sgrùdaidh na h-Alba gum biodh e doirbh do Riaghaltas na h-Alba an àireamh dhotairean-teaghlaich a tha a dhìth fhastadh. Tha aithisg na Buidhne Sgrùdaidh ag ràdh cuideachd gu bheil dùil ri lùghdachadh ann an àireamh luchd-obrach slàinte eile mar nursaichean. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun cuidich cùmhnant ùr nan dotairean-teaghlaich le uallach na h-obrach a th' orra, agus gun tarraing sin barrachd dhaoine dhan dreuchd.

PPI

'S e an-diugh an là mu dheireadh airson airgead-dìolaidh iarraidh mu choinneimh àrachas PPI air iasadan. Tha na bancaichean air billeanan Not a phàigheadh a-mach mar thà do dh'fheadhainn a shoirbhich le tagradh.