Ionad fiaclaireachd ùr ga fhosgladh

Chaidh ionad fiaclaireachd ùr ann an Steòrnabhagh fhosgladh gu h-oifigeil Diardaoin.

Seo a' chiad ionad neo-eisimeileach a chaidh fhosgladh anns na h-Eileanan an Iar ann an còrr is deich bliadhna fichead.

Tha Ionad Castleview ann an Ceann a' Bhàigh ann an Steòrnabhagh air a bhith fosgailte airson beagan mhìosan bho stiùir an fhiaclair Sridhar Kalvakuntla.

Goireas

Bha na mìltean ann an Leòdhas às aonais fiaclair nuair a dhùin an t-ionad neo-eisimeileach mu dheireadh a bh' anns sa bhaile - ach tha an goireas ùr air cur às dhan liosta-feitheimh fhada.

Nuair a dhùin an t-ionad fiaclaireachd aig Ken MacDhòmhnaill, dh'fhàg e còrr agus trì mìle duine gun fhiaclair.

Air sgàth dìth airgid, cha b'urrainn do NHS nan Eilean Siar fiaclairean eile fhastadh airson a' bheàrn sin a lìonadh.

Dh'fheumadh fiaclair a bhith deònach an gnìomhachas aca fhèin a ruith - le stiùireadh bhon NHS.

Thòisich Mgr Kalvakuntla ag obair aig ionad na seirbheis fiaclaireachd poblaich ann an Steòrnabhagh ann an 2016 bho bhratach a' ghnìomhachais aige, Castleview, airson cùram a thoirt dhan fheadhainn a bha gun fhiaclair.

"Ar prìomh amas aig Castleview 's e a bhith a' cumail dhaoine saor bho chràdh", thuirt Mgr Kalvakuntla.

"Tha sinn a' tuigsinn gum bi dragh air gu leòr mu leigheas fhiaclair agus tha sinn a' dèanamh ar dìcheill àite socair, sèimh a chruthachadh dha na h-euslaintich anns an ionad ùr", thuirt e.

'S e Ministear na Slàinte Poblaich, Joe Fitzpatrick, a dh'fhosgail an t-ionad ùr gu h-oifigeil.