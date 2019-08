Prìomh àite do Ghàidheal san NFL?

Image copyright NFL UK

Tha fear òg à Inbhir Nis a' feuchainn ri ainm a dhèanamh dha fhèin ann an sgioba na Cleveland Browns ann an seusan ùr an NFL.

Chan eil fada aig Jamie Gillan ri feitheamh airson cluinntinn a bheil e am measg glè bheag de dh' Albannaich a ràinig an ìre as àirde sa spòrs.

Tha e an-dràsta a measg sguad mòr na Cleveland Browns à Ohio - a dh' fheumas iad a ghearradh gu 53 cluicheadairean Disathairne, a rèir nan riaghailtean.

'S ann a' sireadh àite "punter" a tha e, àite sònraichte sa sgioba. Ach tha punter eile aca mu thràth aig a bheil eòlas san lìog 's e air a bhith a' cluich ann fad deich bliadhna.

Bidh aig punter ris a' bhall a bhreabadh ìre fhada airson feuchainn ris an sgioba eile a chumail aig ceann eile na pàirce. Seo aig an dearbh chluiche mu dheireadh ann an sreath mus tèid am ball gu an taobh eile.

Bidh am ball a' tighinn gu a' phunter bhon chluicheadair meadhain agus feumar am ball a bhreabadh mus bual e an talamh.

Thèid aig an fheadhainn as fheàrr sa gheama am ball a bhreabadh astar agus gu math àrd airson barrachd ùine a thoirt dha na cluicheadaran ruith sìos a' phàirc airson an sgioba a tha nan aghaidh a chumail san dara leth aca fhèin.

Tha an rathad a ghabh Jamie Gillan dhan NFL ann an Aimeireagaidh làn thionndaidhean de dh'fhortan, agus tha a shlighe annasach mu thràth air aire a tharraing anns na Stàitean.

Thòisich e a' cluich rugbaidh aig còig bliadhna a dh'aois do Chluba Rugbaidh na Gàidhealtachd ann an Inbhir Nis.

A rèir an fheadhainn a bha eòlach air an uairsin, bha a thàlant agus a neart gu math follaiseach.

"Bha fìor dheagh chas chlì air fiù 's nuair a bha e òg. Bhreabadh e am ball astar a bha a dhà uidhir air na dhèanadh duine sa bith eile e", thuirt Hugo Crush, a b' àbhaist a bhith a' cluich còmhla ris aig Sgioba Rugbaidh na Gàidhealtachd.

"Tha seo a-nis ri fhaicinn sa gheam aige ann am ball coise Aimeireaganach. Bha e luath agus làidir cuideachd le liut airson spòrs agus tha mi smaointinn gum faodadh e air spòrs sam bith a thaghadh airson a thàlant a shealltainn", thuirt e.

Ghluais Jamie gu na Stàitean Aonaichte ann an 2014 còmhla ri athair a bha ann am feachdan armaichte na Rìoghachd Aonaichte.

As dèidh geàma ball coise Aimeireaganach na h-àrd sgoile aige fhaicinn 's e anns a' bhliadhna mu dheireadh san sgoil, dh' innis e dhan choidse gun deanadh e na b'fheàrr air breabadh na am fear a bh'ann.

Fhuair e an teansa agus as dèidh leth sheusan bha ùidh aig aon cholaiste san dara roinn ann.

Chunnaic a charaid sanas air na meadhanan sòisealta bho Arkansas-Pine Bluff 's iad a' sireadh punter. Dh'ullaich Jamie bhideo dha e fhèin a' cluich agus fhuair e a-steach ann an colaiste ann an aon de na roinnean as àirde a th'ann.

Ghabh e an cothrom gun rannsachadh a dhèanamh mun sgìre, no mun cholaiste, a bha gu h-eachdraidheil do dhaoine dubha.

Shoirbhich leis an sin agus nuair a bha e deiseil còmhla riutha is a-mach a cùmhnant, chuir 20 sgioba fios air, na New England Patriots nam measg.

Thagh e na Cleveland Browns airson ceangalaichean teaghlaich agus tha aige a-nis feitheamh, le dòchas, faic an tèid a thaghadh airson na dreuchd àraid seo.

Tha seusan an NFL a' toiseachadh an ath sheachdain.