Connspaid mu sgoil-àraich ùr Shlèite

Tha pàrantan sgoilearan Gàidhlig ann an Slèite air innse nach eil iad idir toilichte le co-dhùnadh Comhairle na Gàidhealtachd a thaobh sgoil-àraich ùr na sgìre.

Chan eil iad toilichte a bharrachd mar a chaidh bruidhinn mun deidhinn aig a' choinneimh far an deach an co-dhùnadh a ruighinn.

Chaidh càineadh a dhèanamh aig a' choinneimh air beachdan cuid de na pàrantan Gàidhlig le cathraiche na coinneimh, agus mhol àrd-oifigear na Comhairle gun a bhith ag èisteachd ri beachdan a bh' air tighinn a-steach beagan ron choinneimh.

Tha Bun-Sgoil Shlèite ga ruith mar sgoil Ghàidhlig, le aonad Beurla na cois.

Àrainneachd Ghàidhlig

Tha an aon rud fìor mun sgoil-àraich.

Tha porta-chabain ri taobh togalach na sgoile fhèin a thathas air a bhith a' cleachdadh airson cuid den chloinn òig, ach chuir Comhairle na Gàidhealtachd romhpa o chionn ùine togalach ùr a chur a-steach na àite.

Bha ceist ann ge-tà, ciamar a dheadh àrainneachd Ghàidhlig a ghlèidheadh dhan chloinn Ghàidhlig.

Thàinig dà roghainn am bàrr - a' chlann òga Ghàidhlig a chur dhan àite ùr, agus a' chlann Bheurla a chumail ann an ceàrnaidh den bhun-sgoil, no an dà bhuidhinn a chur còmhla anns an aon togalach.

Thuirt a' chuid a bu mhotha de na pàrantan a chuir beachd a-steach, gun robh iad airson na sgoiltean-àraich a chumail fa-leth.

Ach rinn Comhairle na Gàidhealtachd co-dhùnadh aig coinneimh an t-seachdain seo, gum bi iad còmhla anns an togalach ùr.

"Tha mi a' smaoineachadh gun robh cothrom air leth aig a' Chomhairle an-dràsta a bhith a' stèidheachadh sgoil-àraich seasmhaich fa-leth, agus sgoil-àraich Beurla cuideachd fa-leth, far am biodh na h-aon chothroman aca a thaobh cluich is eile, is ionnsachadh, " thuirt Gwen Culbertson, a tha na pàrant ann an Slèite, agus a bha roimhe na tidsear aig an sgoil.

"Ach gum biodh cothrom air leth ann nan robh iad airson a dhèanamh, airson an cànan a chur na phrìomhachas.

"Sin an dearbh rud a bu chòir a bhith againn ann an sgoil Ghàidhlig le aonad Beurla.

"Ach tha mi a' smaoineachadh gun robh iomadach cothrom ann airson conaltradh a dhèanamh nas soilleire, agus nas fheàrr," thuirt i.

Coinneamh

Chaidh a' chùis a dheasbad aig coinneimh de Chomataidh nan Goireasan Corporra aig Comhairle na Gàidhealtachd an t-seachdain seo, leis a' Chomh. Alasdair MacFhionghain sa chathair.

Ron choinneimh, sgrìobh 15 duine de na pàrantan chun na Comhairle a' nochdadh bheachdan air a' chùis.

Thuirt àrd-oifigear na Comhairle, Donna Manson, ge-tà, ris na comhairlichean a bha sa choinneimh gun a bhith a' toirt feart air na sgrìobh na pàrantan thuca, seach nach robh annta ach àireamh bheag de na pàrantan gu lèir.

Thuirt i cuideachd tron choinneimh gun robh dà ùghdarras iondail an Alba a bh' air co-dhùnadh nach deadh sgoiltean Gàidhlig fa-leth a thogail tuilleadh, agus gum bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd a bhith mothachail dheth sin a thaobh poileasaidh a' dol air adhart.

Tha an-dràsta trì sgoiltean Gàidhlig fa-leth ann an sgìre Comhairle na Gàidhealtachd.

Thuirt an Comh. MacFhionghain gun robh cuid de na pàrantan le "beachdan ris nach gabhar idir" aca.

Cha deach mìneachadh fhathast dè dìreach a bha an Comh. MacFhionghain a' ciallachadh le sin, ach thog cuid de na pàrantan Gàidhlig às gur ann a' toirt slaic orrasan a bha e.

"Tha mi a' smaoineachadh gun robh am beachd a bh' aigesan gu math connspaideach, agus nach eil e idir a' sealltainn cò ris a tha a' choimhearsnachd againne coltach aig an sgoil," thuirt Gwen Culbertson.

"Oir tha luchd-teagaisg agus luchd-obrach na sgoile a' dèanamh obair air leth, is tha mi a' smaoineachadh nach eil e idir freagarrach gu bheil beachd mar sin ann bho a bhith aig dà choinneimh agus gun a bhith a-staigh am measg nan sgoilearan anns an sgoil fhèin cuideachd.

"So tha mi a' smaoineachadh nach eil na pàrantan uile idir toilichte leis a' cho-dhùnadh, no na beachdan a bh' aca a thaobh na Gàidhlig," thuirt i.

Chuir am BBC fios air Comhairle na Gàidhealtachd grunn trupan bho chaidh a' choinneamh a chumail, ach cha d' fhuaireas freagairt fhathast.