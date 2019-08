Dh'aontaich comhairlichean ann an Loch Abar faraidhean iarraidh air luchd-coiseachd agus luchd-baidhseagail air bàt'-aiseig a' Chorrain.

Thuige seo cha robh aca ri càil a phàigheadh.

A-nis cosgaidh e not do luchd-coiseachd agus £1.50 do luchd-baidhseagail.

Gheibhear lùghdachadh prìs le a bhith a' ceannach leabhar de thiocaidean.