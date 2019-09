Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gum bi sgoil-àraich ùr Shlèite gu buannachd na Gàidhlig aig a cheann thall.

Cho-dhùin a' chomhairle sgoiltean-àraich Gàidhlig agus Beurla a chur còmhla san aon togalach.

Thog pàrantan Gàidhlig dragh mun a cho-dhùnadh ge-ta 's iomagain orra nach fhaigh a chlann aca bogadh sa chànan.

Thuirt an comhairliche Alasdair MacFhionghain gu bheil e den bheachd gum bi seo "ceart airson Gàidhlig" agus cuideachd gum bi cothrom aig a' chlann Bheurla air Gàidhlig a bhruidhinn.

'S e a bhith a' cur a' chlann òga Ghàidhlig dhan togalach ùr agus a bhith a' cumail a' chlann Bheurla ann an ceàrnaidh de Bhun-sgoil Shlèite an roghainn eile a bh' aig a' chomhairle.

Thuirt Mgr MacFhionghain gum biodh sin air a bhith ro chosgail.

"Feumaidh sinn coimhead air mar a tha sinn a' cosg airgid agus bha sinne den bheachd gun robh an sgeama eile a'dol a chosg tòrr a bharrachd.

"Tha sinn gann de dh'airgead mar chomhairle agus tha sinne a' smaoineachadh gur e seo an doigh às fheàrr a bhith a' cosg an airgid ann am foghlam ann an Slèite," thuirt e.

Cunnartach

A-rèir na buidhne iomairt Misneachd 's e co-dhùnadh "gu math cunnartach" a bh' ann 's iad cuideachd a' togail dhragh mun dòigh anns an deach an co-dhùnadh a ruighinn.

Thuirt Màrtainn Mac a' Bhàilidh bho Mhisneachd gu robh dragh orra cuideachd mu na chaidh a ràdh aig coinneamh de Chomataidh nan Goireasan Corporra aig Comhairle na Gàidhealtachd an t-seachdain a chaidh, far an deach cùis na sgoil-àraich a dheasbad.

"Thug an t-Àrd Oifigear, Donna Manson, iomradh air ion-gabhaltas bho shealladh na Beurla mar gur e mion-shluaigh a th' ann, 's tha mi a smaoineachadh gu bheil sin garbh fhèin cunnartach.

"An reachdas a th' againn 's ann airson dìon a chur air mion-shluaghan a tha mar muinntir na Gàidhlig 's luchd-labhairt na Gàidhlig.

"Tha e nàdarra ma tha iomadh chànachas gu bhith againn an Alba gum feum cuid dhe na tachartasan a bhith a tachairt ann an cànan seach Beurla," thuirt e.

Thuirt e cuideachd gu bheil iomagain orra gum faodadh gluasad a bhith ann air falbh bho sgoiltean Gàidhlig fa leth.

"Ann an Alba tha sinn a' crochadh air fad air sgoiltean gus Gàidhlig a thoirt dhan ath ghinealach agus chan eil dòigh sam bith gun tachair sin ma tha iad taobh ri taobh sruth na Beurla.

"Bidh iad a' coimhead air a' Ghàidhlig mar chànan a th' air a bruidhinn 's an t-seòmar teagaisg agus aon uair 's gu bheil iad a-muigh sa roinn-cluich bidh iad a' bruidhinn ann am Beurla.

"Tha e gu math doirbh sin atharrachadh. Tha e doirbh gu leòr anns na sgoiltean fa-leth ach chan eil cothrom sam bith againn ma tha na sgoiltean sin gu bhith measgaichte," thuirt e.