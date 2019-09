Boireannach marbh às deidh tubaist an Loch Abar

Chaochail boireannach ann an tubaist le carbad ann an sgìre Shròin an t-Sìthein de Loch Abar.

Thachair an tubaist aig mu 2f Là na Sàbaid anns A' Mhèinn.

Bhuail an carbad aice fhèin - Honda CRV - anns a bhoireannach, aois 63, agus bhàsaich i aig an làraich.

Cha robh carbad neo duine sam bith eile an-sàs san tubaist.

Thuirt an Sàirdseant Dàibhidh Miller: "Tha ar smuaintean le teaghlach agus caraidean a bhoireannaich aig an àm dhuilich a tha seo.

"Tha sinn air bruidhinn ri grunn dhaoine an co-cheangal ris a chùis," thuirt e.