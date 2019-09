Muileann Chlò MhicCoinnich ga toirt seachad mar thìodhlac

Image caption Tha Maighstear Lockerby air a bhith na mhanaidsear aig Muileann Chlò MhicCoinnich fad grunn bhliadhnaichean.

Thuirt am fear ùr leis a bheil Muileann Chlò MhicCoinnich ann an Steòrnabhagh gun dèan e a h-uile oidhirp as urrainn dha airson an gnìomhachas a thoirt air adhart.

Tha Brian Haggas, leis an robh a' mhuileann, air a fàgail aig Ailig Lockerby, a tha air a bhith na mhanaidsear ann fad grunn bhliadhnaichean.

Tha Mgr Lockerby ag ràdh nach eil dùil aige atharrachaidhean mòra a dhèanamh.

Ach thuirt e gu bheil barrachd òigridh a thàladh dhan ghnìomhachas am measg nan amasan a th' aige.

"Chan eil tòrr a' dol a dh'atharrachadh. An aon atharrachadh a tha gu bhith ann gur ann agam fhèin a bhios am facal mu dheireadh a bharrachd air a bhith air Maighstear Haggas.

"Tha an t-uallach sin oirrne, gum feum sinn na daoine againn fhèin a thrèanadh.

"Tha daoine a' fàs aosta - na breabadairean gu h-àraid.

"Feumaidh sinn na daoine againn fhèin a thrèanadh neo bidh sinn gun chlò a reiceas sinn," thuirt e.

Tha grunn dhaoine air teachdaireachdan a chur chun na companaidh le deagh dhùrachdan.

Thuirt Maighstear Lockerby; "Tha mi gu math taingeil airson nan teachdaireachdan a tha sin.

"Nì sinn a h-uile oidhirp as urrainn dhuinn a dhèanamh 'son an gnìomhachas a tha seo a thoirt air adhart," thuirt e.