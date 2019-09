Clach Sgàin a' tilleadh a Shiorrachd Pheairt?

Image caption Thill Clach Sgàin a dh'Alba ann an 1996, 's i air a cumail an-dràsta ann an Caisteal Dhùn Èideann.

Thig buannachd eaconamach mhòr gu baile Pheairt ma thèid Clach Sgàin a thilleadh dhan sgìre.

Sin a rèir Comhairle Pheairt is Cheann Rois, a tha a' cumail a-mach gun tig co-dhiu 300,000 neach-tadhail a bharrachd dhan bhaile gach bliadhna a dh'fhaicinn na cloiche.

Tha co-chomhairleachadh a' dol air càite an tèid Clach Sgàin - neo Lia Fàil, a chumail san àm ri teachd.

Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba airson 's gum fuirich i ann an Caisteal Dhùn Èideann.

Iomairt rannsachaidh

Bha a' chiad oidhirp ainmeil 'son Clach Sgàin a thilleadh a dh'Alba air Là na Nollaige 1950.

Dh'fhalbh buidheann de dh'oileanaich leis a' chloich à Abaid Westminster, nuair a bhris i na dà leth.

A dh'aindeoin iomairt rannsachaidh gu math mòr a chuir Riaghaltas Bhreatainn air dòigh, cha deach a lorg.

Às dèidh 4 mìosan, chaidh Clach Sgàin - a bha air a càradh an uairsin - fhàgail aig Abaid Obar Bhrothaig agus nuair a chaidh fios a chur air na poilis thugadh air ais a Lunnainn i.

Image caption Chaidh tachartas foirmeil a chur air dòigh ann an 1996 airson Clach Sgàin a ghiùlain a Chaisteal Dùn Èideann far a bheil i air a cumail agus air a taisbeanadh.

Ann an 1996, chaidh fhoillseachadh ann an Taigh nan Cumantan gum biodh a' chlach a' tilleadh a dh'Alba nuair nach eil i ga cleachadh aig cuirmean-crùnaidh.

Agus ro dheireadh na bliadhna sin chaidh tachartas foirmeil a chur air dòigh airson Clach Sgàin a ghiùlain a Chaisteal Dùn Èideann, far a bheil i air a cumail agus air a taisbeanadh.

Ach tha Comhairle Pheairt is Cheann Rois airson 's gun till i dhan sgìre acasan.

Buannachd mhòr

Thuirt Ceannard na comhairle, Murray Lyle gu bheil còir aig Clach Sgàin a bhith ann an Sgàin.

Ach dh'aidich e gur ann ann am Peart a dh'fheumadh i a bhith air adhbharan practaigeach.

"Nan robh sinn air Talla a' Bhaile a leasachadh - rud a tha sinn a' deanamh, bhiodh e gu math iomchaidh nam biodh Clach Sgàin aig cridhe an leasachaidh sin - luach £25m", thuirt e.

Tha a' chomhairle cuideachd a' cumail a-mach gum biodh buannachd mhòr eaconomach dhan sgìre nan rachadh a' chlach a thilleadh.

"Bhiodh co-dhiù 300,000 neach a' tighinn a Pheart agus bheireadh sin eadar £2.5m-£3m de bhuannachd eaconamach gu dìreadh a-steach a Pheart, rud a bhiodh na thogail mòr", thuirt An Comh. Lyle.

Image caption 'S ann ann an Taile a' Bhaile ann am Peart a bhiodh Clach Sgàin air a cumail - nan tilleadh i.

Agus tha dòchas ann gum faodadh a' chlach piseach a thoirt air pàirtean den bhaile a tha air crìonadh gu mòr.

Tha manaidsear Cafe Biba, Pòl Maine, a tha faisg air an làraich a' cur fàilte mhòr air na molaidhean.

"An taobh seo den t-sràid far a bheil sinn, 's e sinne an gnìomhachas mu deireadh nach eil air fhàgail neo nach eil an dùil fàgail.

"Dh'fhaodadh rudeigin mar Chloich Sgàine an t-sràid seo ath-bheòthachadh a-rithist", thuirt e.

Dualchas Gàidhealach

Agus tha dòchas ann gum faodadh a' chlach agus taigh-tasgaidh ùr ùidh a bhrosnachadh anns a' Ghàidhlig agus ann an dualchas Gàidhealach na sgìre.

Tha Alasdair MaolChallainn an sàs ann am brosnachadh na Gàidhlig ann an Siorrachd Pheairt:

"Feumaidh sinn cuimhneachadh gur e Rìoghachd Ghàidhealach a bh' ann.

"Agus nan robh barrachd ann mu dheidhinn na Gàidhlig, tha mi cinnteach gun toireadh sin buannachd dhuinn a thaobh ath-bheòthachadh na Gàidhlig san sgìre", thuirt e.

Tha esan agus iomadach neach eile ann am Peart an dòchas gun tachradh a leithid.

Thuirt Àrainneachd Eachdraidheil Alba ge-tà gu bheil iadsan airson 's gum fuirich Clach Sgàin far a bheil i ann an Caisteal Dhùn Èideann.

Mar sin, tha e ri fhaicinn fhathast am faic sinn caibideil eile ann an sgeulachd na cloiche ainmeil.