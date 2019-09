An Rubha air thoiseach ach na Siaraich faisg

Tha an Rubha fhathast trì puingean air thoiseach aig mullach Lìog Leòdhais agus Na Hearadh às deidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Na Lochan oidhche Luain.

Ged a thuit iad air dheireadh dà thadhal gu neoni, thàinig na Rubhaich am bàrr 5-2.

Tha sin gan cumail air thoiseach air an Taobh Siar a bhuannaich iad fhèin gu comhfhurtail 8-1 an aghaidh United Steòrnabhaigh.

Cluichidh an Rubha an geam mu dheireadh aca sa lìog oidhche Chiadain an aghaidh Na Hearadh.

Tha dà gheam air fhàgail aig An Taobh Siar an aghaidh Na Lochan oidhche Chiadain agus Am Bac an ath-sheachdain.

Ma chrìochnaicheas an dà sgioba co-ionnan bidh feum air playoff airson a' chiad turas riamh son dearbhadh cò bhuannaicheas an lìog.

Anns a' gheam eile oidhche Luain rinn Am Bac a' chùis air Aths Steòrnabhaigh ann an geam iongantach 6-4.