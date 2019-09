Dùnadh na Pàrlamaid

Thuirt britheamh ann an Cùirt an t-Seisein ann an Dùn Èideann nach eil e mì-laghail do Bhoris Johnson a' Phàrlamaid a dhùnadh airson còig seachdainnean ro Bhrexit. Thug buidheann de 75 duine de luchd-pàrlamaid a' chùis dhan chùirt agus iad a' cumail a-mach nach eil an cumhachd sin aig a' Phrìomhaire. Ach thuirt am Morair Doherty gur ann aig luchd-poileataigs agus luchd-bhòtaidh a tha an co-dhùnadh, agus nach ann aig na cùirtean. Bidh ath-thagradh ann a-niste an aghaidh co-dhùnadh na cùirte.

Brexit

Feuchaidh Buill-Phàrlamaid ri reachdas a stèidheachadh an-diugh airson stad a chur air Brexit gun aonta aig deireadh na Damhair. Thuirt am Prìomhaire gun iarr e taghadh coitcheann anns na aithghearrachd ma 's e agus gun tig air leudachadh eile iarraidh air Brexit mura bi aonta ann leis an Aonadh Eòrpach. Tha na Làbaraich agus na Lib-Deamaich ag ràdh gun cuir iad stad air taghadh ge-tà, gus am bi dearbhadh aca nach bi Brexit gun aonta ann.

'S chaill Boris Johnson airson a' chiad uair ann an Taigh nan Cumantan an-raoir, agus na Buill a' bhòtadh airson smachd a ghabhail air a' Phàrlamaid. Bhòt 21 bhall Tòraidheach an aghaidh an Riaghaltais, na seann sheansalairean Ken Clark agus Phillip Hammond nam measg, agus chaidh iad sin a chasg rè ùine bhon phàrtaidh.

Hong Kong

Tha aithrisean ann an Hong Kong gun innis ceannard na sgìre Carrie Lam gu foirmeil an-diugh fhathast gu bheil i a' tarraing air ais air a' bhile chonnspaideach fo am faodar feadhainn à Hong Kong a chur gu cùirt air Mòr-Thìr Shìona. Sin am bile a th' air fad trì mìosan de chaismeachdan agus togail-fianais phoblach a phiobrachadh ann an Hong Kong.