Iarrtas 'son casg astair an Gleann Fhionnainn

Tha Còmhdail Alba an-dràsta a' sireadh bheachdan air a bhith a' leudachadh a' phìos rathaid ann an Gleann Fhionnainn far a bheil casg astair 40 mìle san uair gu seachad air an làraich far am faicear an trèana smùid.

Tha a' choimhearsnachd a' cur fàilte air na planaichean, ach dh'iarradh iad gun rachadh na planaichean nas fhaide builleach.

Dh'iarradh iadsan gun rachadh an casg astair a lùghdachadh gu 30 mìle san uair.

Tha an iomairt a' leantainn cuideachd gus barrachd àitichean p`arcaidh a stèidheachadh san sgìre.