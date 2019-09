MacTV ann an làmhan an luchd-obrach

Image copyright MacTV

Tha a' chompanaidh telebhisean MacTV ann an Steòrnabhagh air tighinn fo shealbh an luchd-obrach bhon an-diugh.

Tha 18 den luchd-obrach air earrannan a ghabhail anns a' chompanaidh telebhisean neo-eisimileach as motha air a' Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan.

Dh'èirich an cothrom airson seo a dhèanamh nuair a thòisich Àrd-stiùiriche na companaidh Bill Moireasdan a' beachdachadh air a dhreuchd a leigeal dheth.

Thuirt Ceannard Leasachaidh MacTV, Seumas Mac an t-Sagairt, gur e co-dhùnadh soirbh a bh'ann.

"Tha e a' ciallachadh gum bi 90% de na h-earrannan ann an urras às leth an luchd-obrach fhèin," thuirt e.

"Bidh barrachd buaidh aig an luchd-obrach a bhith a luib na slighe air adhart agus an leasachadh.

"Bha sinn a' faireachdain, leis a chompanaidh freumhaichte sa choimhearsnachd agus an luchd-obrach, tha e a' dèanamh ciall a bhith a daighneachadh sin fhèin buileach." thuirt e.

Amasan

Ged a tha luchd-seilbh na companaidh air atharrachadh, tha coltas ann gu bheil na h-aon amasan aca.

"Tha sinn air a bhith air leth soirbheachail le na prògramman ionadail is nàiseanta, leithid 'Trusadh' agus 'Air an Lot', 's cuideachd pròiseactan cò-riochdachaidh is sinn a' coimhead air amasan eadar-nàiseanta.

"Tha e fìor chudromach dhuinne mar chompanaidh gum bi sinn fhathast a dèanamh sin agus bidh an luchd-obrach a dèanamh an aon rud far a bheil bun-stèidh na companaidh 'sna h-Eileanan agus sinn fhathast aig ìre nàiseanta agus eadar-nàiseanta," thuirt Mgr Mac an t-Sagairt.