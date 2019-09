Iomairt Stafainn son taighean ùra

Image copyright Getty Images Image caption Tha mu 600 neach a' fuireach ann an Stafainn an dràsta.

Thèid iomairt a chur air dòigh ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich Dihaoine airson airgead a thogail 'son taighean ùra aig prìs reusanta is ionad meidigeach.

Tha Urras an Taobh Sear air fiolm goirid a chur ri chèile gus an iomairt fhoillseachadh agus tha iad ag iarraidh air companaidhean mòra a tha air fiolmaichean a dhèanamh san eilean, taic a thoirt dhaibh.

Tha an t-Urras an dòchas obair a thòiseachadh an ath-bhliadhna air sia taighean, ionad slàinte is ionad gnothachais.

Buannachd

Tha am fiolm, a mhaireas 4 mionaidean, a' toirt sealladh air na duiligheadasan a tha aig coimhearsnachd Stafainn ann a bhith cumail teaghlaichean is daoine òga anns an sgìre.

Le diofar chompanaidhean a' dèanamh fiolmaichean san eilean, leithid 'Macbeth' agus 'Prometheous' agus às deidh mar a chaidh bhideo an t-seinneadair, Harry Styles airson an t-òran 'Sign of the Times' fhiolmadh aig cidhe Staffain agus aig an Stòrr, tha an Urras an dòchas gum bi iad deònach airgead a chur ri iomairt na coimhearsnachd.

Tha 20 bliadhna bhon a chaidh na taighean aig prìs reusanta mu dheireadh fhosgladh anns a bhaile.

Ann a bhith ag obair le Urras Taigheadais Sgìrean Dùthchail na Gàidhealtachd (HSCHT) agus Comunn Taigheadais Loch Aillse agus an Eilean Sgiathanach (LSHA), tha Urras an Taobh Sear a' feuchain ri airgead a thional airson a' phroiseact.

Tha'd air aontachadh le NHS na Gàidhealtachd gun tèid Ionad an Dotair a ghluasad dhan an làrach ùr 's thèid an t-seann ionad, a chaidh a thogail anns na 1950an, a thionndadh gu bhith na thaigh aig prìs reusanta.

Teaghlaichean

Tha naoi teaghlaichean air ùidh a shealltainn mar-tha anns na taighean ùra.

'S ann le Urras an Taobh Sear a bhios a dhà dhiubh, bidh dhà eile le HSCHT agus na dhà mu dheireadh le LSHA.

Thuirt Cathraiche Comhairle Coimhearsnachd Stafainn, Iain MacCoinnich, gu bheil e cudromach gu bheil dòighean ann son teaghlaichean a thàlladh dhan àite.

"Tha tòrr rudan ann a Stafainn a tha math a thaobh na h-àrainneachd agus turasachd, ach tha dìth-thaighean na thrioblaid agus tha na taighean ùra seo cudromach airson teaghlaichean fhaighinn a-steach agus airson taic a thoirt dhan an sgoil againn". thuirt e.