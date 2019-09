Airgead-dìolaidh 'son dithis a chaidh a bhualadh le càr air an NC500

Feumaidh fear a bha a' dràibheadh gu cunnartach airgead-dìolaidh luach £11,000 a phàigheadh do dhithis bhoireannach a chaidh a leòn nuair a bhuail e annta air rathad an NC500.

Bha Craig Coote, 49 à Siorrachd York a Tuath, a' siubhal aig astar ann an carbad Porche 911GT3 air an 30mh Lùnastal 2017, nuair a chaidh e seachad air càr eile.

Cha do mhothaich e dha dithis a bh' air motar-baidhseagalan a bha a' tighinn ga ionnsaigh air taobh eile an rathaid aig Sròn Chrùbaidh agus bhuail e annta.

Leòn

Bha Annabel Zekl, 24 agus Luiza Cabrera, 24. a bhuineadh dhan a' Ghearmailt. air an droch leòn mun casan agus tha pàirt de chas Ms Cabrera fhathast gun lùths .

Rinn an t-Siorram, Mairead Neilson, càineadh air Coote, 's i ag ràdh gun do chleachd e an rathad NC500 mar raon-cluiche dha fhèin.

Chur e fearg air an t-Siorram cuideachd nuair a chuala i gun robh Coote air innse dha luchd-obrach soisealta gun deach a dhìteadh leis an diùraidh a dh'aona-ghnothaich seach gur ann a Sasainn a tha e, agus air sgàth 's gun robh Porsche aige.

Thuirt an t-Siorram gun robh Coote fortanach nach deach a chur dhan phrìosain, ach nach robh i airson buaidh a thoirt air an luchd-obrach agus air an teaghlach aige.

Casg-dràibhidh

An àite sin, feumaidh e £11,000 de dh'airgead-dìolaidh a thoirt dha na boireannaich a chaidh a leòn, feumaidh e 300 uair a thìde de dh'obair saor-thoileach a dhèanamh anns a' choimhearsnachd, agus chaidh casg-dràibhidh 3 bliadhna a chur air.

Chaidh Coote fhaighinn cionntach air casaid gun do dh'adhbhraich e an tubaist le bhith a' dràibheadh ann an dòigh chunnartach.

Mhair a' chùis-lagh trì là gu leth, agus cha tug e ach leth-uair de thìde dhan diùraidh tilleadh le breith gun robh e cionntach.

Moladh

Mhol an t-Siorram Neilson am banaltram, Jerry Hawker, 27, a rinn cobhair air an dithis bhoireannach.

A' toirt seachad fianais, thuirt Jenny Hawker gun robh Coote air a dhol seachad air a' bhana-champachaidh aice a' dol aig astar eadar 70-80mph faisg air lùb 's an rathad 's gun robh an duine aice air a ràdh rithe gun robh ge bi cò bha a' dràibheadh, dol a dh'adhbharachadh tubaist.

Feumaidh Coote an t-airgead-dìolaidh a phàigheadh taobh a-staigh 14 latha.