Sgrùdadh air riof choirealan tuath air Innse Gall

Tòisichidh sgrùdadh air riof choirealan, na Darwin Mounds, a tha an iar thuath air na h-Eileanan an Iar, feuch a bheil iad a' tighinn am feabhas às dèidh milleadh le tràilearan thar bhliadhnaichean.

Corail aig na Darwin Mounds.

Tha 8 bliadhna ann bhon a rinn luchd-saidheans rannsachadh air a' choireal mu dheireadh.

Tha an coireal mu 3,000 troigh fon uisge, agus tha e a' suidhe air muin chnocan gainmhich.

Tha gach cnoc mu 100 meatair tarsainn agus mu 5 meatair àrd.

Riof cudromach

Chaidh mothachadh dha na cnocan seo an toiseach ann an 1998 agus chaidh an comharrachadh mar sgìre ghlèidhte mara.

Rinn tràilearan milleadh air an riof mus deach an t-àite ainmeachadh mar MPA.

Tha an riof cudromach do bheathaichean mara ach 's urrainn do bhàtaichean-iasgach a tha a' tràilleadh milleadh a dhèanamh air agus tha e a' toirt ùine mhòr dhan a choireal ùrachadh.

Thèid bàtaichean-aigeinn, às aonais neach nam broinn, a chleachdadh airson an sgrùdaidh a dhèanamh air a choireal.

Bidh an sgioba an uairsin a' cruthachadh mapa 3D den sgìre, a tha cho mòr ri ceud pàirce ball-coise.