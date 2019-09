Tubaist air an A9

Chaidh fear a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist-rathaid air an A9 faisg air Inbhir Ghòrdain Diardaoin agus tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh bho dhaoine a chunnaic na thachair.

Thachair an tubaist air an rathad faisg air Deilgnidh ann an Siorrachd Rois mu 15.50f Diardaoin.

Thàinig an càr, Astra le dath airgid, far an rathaid is bhual e ann an craobhan an sin.

Chaidh an aon duine a bha na bhroinn, fear aois 46, a thoirt a dh'ospadal an Ràthaig Mhòir agus chaidh a ghluasad goirid às dèidh sin gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain.

Bha an rathad dùinte gu às dèidh 21:00f Diardaoin fhad 's a bha an tubaist ga rannsachadh.

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh bho dhaoine a chunnaic an tubaist, neo a chunnaic an càr ro làimhe.

Dh'iarr iad cuideachd air daoine aig a bheil dealbhan daschcam sin a chur thuca.