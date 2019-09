Tha dragh air Comhairle Choimhearsnachd a' Ghearasdain nach eil airgead coimhearsnachd a tha a' tighinn an cois leasachadh taigheadais ga chosg san sgìre far am bi na taighean ùra.

Tha iad ag ràdh gu bheil airgead airson sgeama taigheadais ann an Achadh an Todhair a' dol gu pròiseact sa Bhlàr Mhòr air taobh eile a' bhaile.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris...