Brexit

Tha a h-uile coltas gun diùlt a' Phàrlamaid an dàrna h-oidhirp aig Boris Johnson air taghadh coitcheann a chumail a dh'aithghearr nuair a bhòtas iad a-nochd. Tha dragh air na pàrtaidhean dùbhlanach, agus air feadhainn de na Tòraidhean gum faodadh am Prìomhaire feuchainn ri Brexit gun aonta a dhèanamh ann an ùine taghaidh. Tha beachd ann cuideachd gur dòcha gum feuch an Riaghaltas ris an lagh a bheireadh orra tuilleadh ùine iarraidh airson Bhrexit a sheachnadh, ged a thuirt Boris Johnson gun gabh esan ris an lagh.

Tha Mgr Johnson ann am Baile Átha Cliath an-diugh airson chòmhraidhean ris an Taoiseach, Leo Varadkar. Thuirt Mgr Varadkar gu bheil e airson a bhith na thaic agus na charaid do Bhreatainn, ach gu bheil sin a' crochadh air dè an dòigh anns am falbh an Rìoghachd Aonaichte às an Aonadh Eòrpach, agus air dearbhadh cinnteach nach bi crìoch chruaidh ann an Èirinn.

British Airways

Dh'iarr àrd-oifigeach Bhritish Airways, Alex Cruise, còmhraidhean ris na h-aonaidhean airson fuasgladh air stailc dà là nam pìleatan, a thòisich an-diugh. Dhiùlt na pìleatan àrdachadh pàighidh 11.5% thairis air trì bliadhna, 's iad ag ràdh gu bheil iad ag iarraidh an roinn fhèin de phrothaidean BA.

Glaschu

Tha Caidreachas Phoileas na h-Alba ag ràdh gu bheil na tha de chaismeachdan ann an Glaschu a' ciallachadh nach urrainn dhaibh an obair a dhèanamh mar a bu chòir sna coimhearsnachdan. Bha an Caidreachas a' bruidhinn air an àimhreit a bha sa bhaile air an deireadh-sheachdain anns an deach oifigear poilis a ghoirteachadh nuair a thug feadhainn an aghaidh air caismeachdan Poblachdach Èireannach.

Teine

Tha còrr is 100 de luchd-smàlaidh fhathast a' strì ri teine a thòisich tràth sa mhadainn an-diugh air taobh siar-dheas Lunnainn. Chan eil cinnt fhathast ciamar a thòisich an teine, a rinn sgrios air bloc flataichean ann an Worcester Park. Tha e coltach nach deach duine a ghoirteachadh.

Parcadh Mhuile

Dh'iarr Ball Earra-Ghàidheal is Bhòid ann am Pàrlamaid na h-Alba, Mike Russell, rannsachadh mun dòigh anns an deach comhairle na sgìre air adhart le plana airson chìsean parcaidh aig puirt-aiseig Mhuile. Chuir a' Chomhairle cùl ris a' phlana sin an t-seachdain seo chaidh, agus a-nise thèid iarraidh air comhairlichean an t-seachdain seo cur às dhan òrdugh trafaig fo am biodh cosgais £9 gach là ann airson càr fhàgail aig cidheachan Chreag an Iubhair agus Fionnphort.

Teasairginn

'S e seo a' bhliadhna as trainge fhathast gu h-oifigeil aig sgioba theasairginn nam beann anns an Eilean Sgitheanach. Thug dà thachartas Disathairne sa Chuilionn agus air an Stòrr gu 55 turas iad air a' bhliadhna gu ruige seo. B' e 52 ann an 2015 an àireamh a bu mhotha ron seo.