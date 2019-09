Cìsean parcaidh Mhuile

Às dèidh do Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid innse an t-seachdain seo chaidh gun robh iad a' dol a tharraing na planaichean aca airson cìsean-paircidh ann am Muile, thuirt ball-pàrlamaid Albannach na sgìre, Mìcheal Ruiseal gum bu chòir rannsachadh poblach a bhith ann.

Bha mì-thoileachas mòr ann am Muile agus an Eilean Ìdhe mu na cìsean-paircidh seo - gu h-àraidh às deidh dha nochdadh nach deach co-chomhairle a dheànamh an Eilean Ìdhe.

Tha tuilleadh aig Andreas Wolff.