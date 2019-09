Tha Champions League nam Ban air ais oidhche Chiadain.

Tha dà sgioba à Alba ag amas air an t-sia deug mu dheireadh a ruighinn 's a' chiad cheum gu bhith ann Diciadain.

Tha Hibs aig an taigh an aghaidh Slavia Prague agus tha Glasgow City anns an Ruis a' dol an aghaidh boireannaich Chertanovo Mosco.

Seo Calum MacAmhlaigh.