Cùis Renee NicRath - fear an grèim

Image copyright Police Scotland Image caption Renee agus Anndra a chaidh a dhìth ann an 1976

Tha fear aois 77 an grèim aig na Poilis co-cheangailte ri bàs Renee NicRath agus a mac Anndra, a chaidh a dhìth bho chionn còrr is 40 bliadhna.

Chan fhacar sgeul air Renee, a bha 36, agus Anndra, a bha 3, bhon 12mh an t-Samhain 1976 is iad air am faicinn a' draibheadh a-mach à Inbhir Nis.

Chaidh an càr aig Renee a lorg loisgte ri taobh an A9 mu 10 mìle deas air Inbhir Nis.

Thuirt Poileas Alba gu bheil dùil gun nochd am fireannach ann an Cùirt an t-Siorraim an Inbhir Nis Diciadain.