Tha coltas ann gu bheil Lòganair air còrr air ochd ceud mìle not a chall ri linn an eas-aonta eadar Còmpanaidh Puirt athar na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus an Luchd Iùil.

Tha Àrd-Oifigear Loganair Ionatan Hinkles ag ràdh nach bi seirbheis dìreach eadar Steornabhagh agus Manchester an ath bhliadhna air sgàth an eas-aonta.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.