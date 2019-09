Sùil air sreath Tbh Lord of the Rings a chlàradh san Eilean

Chan eil cho fada sin ann bho chaidh fiolm a dhèanamh den leabhar The Lord of Rings. A-nis tha a'chompanaidh Amazon Prime an dùil sreath phrògraman telebhisein a dhèanamh, agus dh'fhaodadh gun tèid pàirt dhen chlàradh a dhèanamh san Eilean Sgitheanach. Ma thig e gu bith, tha e coltach gum bi tuilleadh a' tadhal air an Eilean fhathast a dh'fhaicinn Middle Earth agus na daoine beaga àraid a tha a'fuireach ann, mar a tha Alasdair MacLeòid ag aithris.