Iarrtas mu sheirbheisean fiaclaireachd Uibhist

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a dhol an an sàs anns a' chonnspaid mu sheirbheisean fiaclaireachd Uibhist.

Tha mòran mì-thoileachais ann an dèidh co-dhùnadh Bhòrd Amalaichte nan Eilean Siar na trì ionadan fiaclaireachd a th' ann a dhùnadh agus aon ionad a chur nan àite, ann am Baile a' Mhanaich.

'S ann air ceannardan Chomhairle agus Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar a thuit an co-dhùnadh an dèidh bhòt cho-ionnann eadar buill a' bhùird bho chionn còrr air bliadhna gu leth.

Tha dragh ann cuideachd gum faodadh seo buaidh a thoirt air seirbheisean eile aig Ospadal Uibhist agus Bharraigh.

Thuirt Anndra Walker, ball dhen bhuidhinn dealbhachaidh ionadail, nach eil e a' smaoineachadh gun deach feart a thoirt do bheachdan na coimhearsnachd.

Tha am Ball Làbarach ann am Pàrlamaid na h-Alba, Rhoda Ghrannd, ag ràdh gu bheil na th' air tachairt a' dol gu tur an aghaidh deamocrasaidh ionadail.

Tha Ball Pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar, Alasdair Allan, air sgrìobhadh gu Rùnaire na Slàinte roimhe seo agus thuirt e gu bheil e deònach sin a dhèanamh a-rithist: "Thuirt i, agus tha i ceart, gur ann leis a' bhòrd slàinte a tha na seirbheisean seo, agus tha siostam ann eadar an dà bhuidhinn airson a bhith a' dèiligeadh ri ceistean dhen t-seòrsa seo.

"Ach tha mi cinnteach gum bi mi a' sgrìobhadh a-rithist ris a' mhinistear a mhìneachadh dè na beachdan a th' aig muinntir Uibhist mu dheidhinn seo."

Thuirt neach-labhairt bhon bhòrd slàinte nuair a chaidh a' chùis a chur gu ceannardan na comhairle agus Bòrd Slàinte nan Eilean Siar airson a rèiteach, gun do cho-dhùin iad taic a chur ri aon aonad le seirbheisean a' dol a-mach dhan choimhearsnachd agus a' freagairt air feumalachdan coimhearsnachd Uibhist.

Agus thuirt iad gun tèid plana a dhealbhachadh airson an dòigh obrach seo a thoirt gu buil agus gun tèid buaidheachd na seibheis a mheasach mar a thèid e air adhart.